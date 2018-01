Giambrone candidato al Senato, La Greca: "Piena fiducia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il coordinatore di Forza Italia di Cammarata, Giuseppe La Greca plaude alla candidatura di Vincenzo Giambrone, già sindaco di Cammarata e coordinatore provinciale di Forza Italia, alle politiche del 4 marzo.

“E’ con immenso piacere che apprendo della candidatura di Vincenzo Giambrone, quale candidato all’uninominale per il Senato nel collegio di Agrigento - scrive La Greca in una nota - . In un clima generale di malumori per la formazione delle liste per l’avvenuta candidatura di personaggi estranei al territorio, esprimo soddisfazione per la candidatura di Giambrone, uomo politico di spessore, responsabile, capace e attento alle problematiche del territorio, una persona che continuamente si mette in gioco per sostenere quegli ideali che ci appartengono".

"È sotto gli occhi di tutti il gran lavoro che ha svolto in qualità di sindaco di Cammarata e all’impulso apportato alla cittadinanza e all’economia della città - ha aggiunto - . Ho piena fiducia nell'uomo politico, confido nel risultato e sono consapevole che riusciremo a portare al Senato una persona competente che sappia rappresentare degnamente il nostro territorio”.