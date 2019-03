Elezioni amministrative a Naro: Mariagrazia Brandara candidato sindaco

E' al momento l'unica candidatura ufficiale delle prossime elezioni amministrative: Marigrazia Brandara, già sindaco e parlamentare regionale, con un trascorso nei sottogoverni di Rosario Crocetta, punta all'incarico di sindaco per la città di Naro.

L'annuncio avverrà in mattinata attraverso una pagina Facebook specificatamente dedicata. Brandara si candiderà con una lista civica. Ad oggi l'uscente Lillo Cremona non ha ancora sciolto la riserva sulla sua ricandidatura, ma vi sarebbero delle interlocuzioni in corso anche con altri potenziali candidati per quanto al momento si sia fermi ad un dialogo totalmente ufficioso.

La situazione comunque non potrà rimanere bloccata così a lungo, considerato che la campagna elettorale è davvero alle porte, dato che si voterà il prossimo 28 aprile, con eventuale ballottaggio il 12 maggio. Saranno chiamati alle urne anche Alessandria della Rocca, Caltabellotta e Santa Elisabetta.