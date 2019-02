Campobello di Licata, Gabriele Brunetto vola a Bruxelles e incontra l'eurodeputato Maullu

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il presidente del circolo di Fratelli d'Italia di Campobello di Licata, Gabriele Brunetto, in visita la scorsa settimana al Parlamento europeo di Bruxelles, ha incontrato l'entourage dell'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Stefano Giovanni Maullu.

In particolare Gabriele Brunetto si è intrattenuto con il responsabile dell'ufficio dell'on Maullu, Stefano Matonte, con cui ha avuto un cordiale colloquio in cui sono stati toccati diversi temi, tra i quali i problemi dell'insularità e le misure da adottare per lo sviluppo del territorio campobellese.

Al suo ritorno in Sicilia, Gabriele Brunetto, su invito del rappresentante d'istituo Salvo Montaperto, ha partecipato all'assemblea dell'I.T.C. Gino Zappa di Campobello di Licata, in cui si è discusso di politica, Sicilia e sicilianità e dove Gabriele Brunetto ha raccontato della sua visita al Parlamento di Bruxelles.

"Visitare il Parlamento europeoè stata un'esperienza bellissima, ringrazio il parlamentare europeo, on. Stefano Giovanni Maullu, ed il responsabile del suo ufficio, dott. Stefano Matonte, per la loro disponibilità. Ringrazio, inoltre, il rappresentante d'istituto del Ragionieria di Campobello di Licata, Salvo Montaperto, per avermi dato la possibilità di riportare le sensazioni uniche,vissute durante il mio viaggio a Bruxelles,airagazzi del I.T.C. Gino Zappa, e Antonino Gattuso e Giuseppe Rizzo per aver collaborato".