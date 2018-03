Elezioni politiche, scontro sui numeri tra maggioranza e opposizione

Il consigliere di maggioranza del Comune di Cammarata, Vincenzo Russotto, interviene dopo la ricostruzione dei dati elettorali e della candidatura del sindaco Vincenzo Giambrone, fatta dai consiglieri di minoranza.

Per quanto riguarda le recenti consultazioni nazionali, - precisa Russotto - 2le percentuali reali, artificiosamente falsate dalla suddetta minoranza, sono le seguenti: Forza Italia in Sicilia, per le elezioni al Senato della Repubblica, raggiunge il 20,65%, in Provincia di Agrigento la percentuale si attesta al 18%, mentre nel paese di Cammarata la percentuale spicca il volo raggiungendo il 27,15%. Guardando poi alla Coalizione di centr destra, la percentuale che il sindaco Giambrone incassa nel Collegio di Agrigento, è pari al 30,04%, riportando 70.079 voti".

"Tali dati, se raffrontati con quelli 'portati a casa' dai vari Gruppi di minoranza, - aggiunge - giustificano l’accanimento terapeutico che gli stessi manifestano nel voler, a tutti i costi, anche arrampicandosi sugli specchi, dare addosso ad una amministrazione che ha operato con trasparenza ed efficienza; sta risanando il Bilancio, praticando una politica di grande rigore finanziario; ha conseguito ottimi risultati in termini gestionali ed amministrativi".

"Sempre in tema di raffronto, - aggiunge Russotto - è doveroso rilevare che nella minoranza consiliare, il gruppo Pd, a Cammarata, limita la sua percentuale (tra le più basse in Provincia) al 7,80%, a fronte dell’11,63% riportata nel collegio; Alternativa Popolare, che era rappresentata in seno alla minoranza, subisce la disfatta di 'Caporetto' ed è tragicamente scomparsa, con l’aggravante che, nel goffo intento di punire Giambrone, ha votato ufficialmente 5 Stelle al Senato ed alla Camera Fratelli d’Italia"