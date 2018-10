Anche a Cammarata la Lega entra in consiglio comunale. Domenico Agosta, 35 anni, consigliere comunale, agente per un’azienda leader nel settore farmaceutico, ha aderito al progetto del partito di Salvini.

Grande soddisfazione è stata espressa da Igor Gelarda e Massimiliano Rosselli, responsabili per la lega rispettivamente di Palermo e Agrigento: "La Lega oggi rappresenta la soluzione per un miglioramento di questo paese sia da un punto di vista economico sia di servizi, l’unico partito in grado di attuare il proprio programma elettorale senza condizionamenti. I siciliani devono avere la possibilità di vivere dignitosamente perché non esistono cittadini di serie A e di serie B".