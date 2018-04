Vincenzo Giambrone nomina Valeria Militello, avvicendamenti in Giunta

Il sindaco di Cammarata, Vincenzo Giambrone, ha nominato Valeria Militello nuovo assessore comunale in sostituzione di Antonella Di Piazza, che ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di assessore ma che continuerà a svolgere il ruolo di consigliere comunale.

All’ ex assessore, il sindaco ha espresso gratitudine per il lavoro svolto e per l’impegno profuso a servizio della cittadinanza. Laureata in consulenza del Lavoro, sposata e mamma di due bambine, Valeria Militello, nel corso degli anni, ha saputo conciliare i doveri familiari con le proprie aspirazioni professionali. Ha svolto molteplici attività acquisendo una nutrita esperienza soprattutto nella consulenza del lavoro occupandosi in particolar modo sulle applicazioni delle normative legate al contratto collettivo nazionale del lavoro compreso gli enti pubblici, Inps, Inail, Ispettorato del lavoro e Guardia di finanza. Attualmente si occupa delle attività commerciali di famiglia.

Il neo assessore, nel ringraziare il sindaco per questa nomina, ha assicurato la sua piena collaborazione nell’interesse di tutta la collettività cammaratese.