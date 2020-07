Elezioni amministrative, "Cambiamo!" al fianco di Marzo Zambuto

Il centrodestra non ha ancora rotto gli indugi, checché se ne dica. Così oggi l'unico passo avanti verso la candidatura a sindaco di Marco Zambuto arriva da una fronda di Forza Italia, oggi "Cambiamo" di Giovanni Toti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Condividiamo - afferma il dirigente nazionale Marcello Fattori - la linea politica del centrodestra unito a sostegno di Marco Zambuto, un candidato Sindaco che metterà a servizio della collettività il proprio importante bagaglio di esperienze, competenze e capacità di fare squadra. Noi di Cambiamo saremo della partita con nostri candidati al consiglio comunale, ospitati in una lista di valore, competitiva e ben assortita di cui daremo ufficialità nei prossimi giorni, ed Il nostro contributo al sindaco Marco Zambuto sarà anche e soprattutto in termini di idee per il rilancio della nostra città".