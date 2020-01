Caltabellotta, i consiglieri Marsala e Zito aderiscono al Pd

I consiglieri comunali di Caltabellotta Vito Marsala e Giuseppe Zito hanno aderito al Pd. "Abbiamo deciso di aderire al Pd perché in un periodo di allontanamento dei giovani dalla politica, ci sembra la scelta più ragionevole e responsabile, in partito moderno, aperto e di governo. Una scelta di cuore e di testa per il futuro della Sicilia e, a largo raggio, di tutto il Paese" - hanno dichiarato i due consiglieri - .

"Si allarga la nostra famiglia - ha affermato il deputato Michele Catanzaro - di valide e coraggiose risorse che daranno sicuramente un grande contributo al partito e a tutta la politica. Avanti, insieme".