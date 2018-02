Elezioni politiche, Calogero Pisano incontra gli amministratori di Palma

Calogero Pisano, candidato alla Camera nel collegio uninominale e plurinominale di Agrigento, continua il suo tour di incontri in vista delle elezioni politiche del 4 marzo.

Ieri affollato incontro con l’amministrazione comunale di Palma di Montechiaro, con a capo il sindaco Stefano Castellino, gli assessori e il presidente del Consiglio comunale Letizia Pace e numerosi consiglieri comunali.

"Un incontro - dichiara Pisano - che rafforza il progetto politico del centrodestra verso la vittoria, si può fare buona politica ascoltando la base e gli amministratori locali, confrontandosi sulle problematiche vere del territorio. Palma è lo specchio di altre comunità siciliane che, quando la politica nazionale non attua provvedimenti di rilancio, provocano lo spopolamento dei paesi, qui innanzi tutto si deve far ripartire il turismo, l’agricoltura e valorizzare e tutelare le coste.

Oggi alle 18 inaugurazione a Campobello di Licata, in via Crispi del comitato elettorale per Calogero Pisano.