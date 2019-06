Gabriele Brunetto nominato segretario di Gioventù nazionale della Provincia di Agrigento

Il presidente nazionale di Gioventù nazionale (movimento giovanile di Fratelli d’Italia), Fabio Roscani, ha nominato il campobellese Gabriele Brunetto, già presidente del Circolo di Fratelli d’Italia di Campobello di Licata, Portavoce della Federazione provinciale di Agrigento.

“Ringrazio sentitamente Fabio Roscani per la fiducia accordatami – afferma Gabriele Brunetto – per me è un grande onore ed una grande responsabilità, metterò la massima determinazione in questa nuova avventura. Lavorerò fin da subito per radicare capillarmente Gioventù Nazionale nella Provincia agrigentina e allo stesso tempo indirizzerò la mia azione verso quei problemi che colpiscono il nostro territorio, coinvolgendo tutti quei giovani che condividono il progetto politico di Giorgia Meloni e portando avanti i temi e le battaglie che caratterizzano Gioventù nazionale”.