Amministrative 2018, il medico Pino Spinelli è il nuovo sindaco di Calamonaci

E' un "cappotto" quello di Pino Spinelli a Calamonaci. Il candidato della lista civica di centrodestra "Insieme per Calamonaci" ha infatti riportato 577 preferenze per un totale del 60.04%. Trecentoottantaquattro voti ha riportato invece la candidata di centrodestra, Rosalba Navarra, che si è quindi fermata al 39,96%. Quasi identico il quadro delle liste a sostegno: 60,22% per "Insieme per Calamonaci" e 39,78% per "Calamonaci Futura", anche se si attende ancora di conoscere il quadro complessivo dei nuovi componenti del Consiglio comunale.

Di certo c'è che quella appena trascorsa è stata una campagna elettorale di fuoco. Nella giornata conclusiva, infatti, si sono registrate polemiche feroci da parte di Navarra per il mancato sorteggio dell'ordine del comizio finale in piazza.