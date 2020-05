Avvicendamenti al Comune di Calamonaci: si dimette Schittone, arriva Montalbano

Si è dimesso l'assessore Pasquale Schittone, lasciando il posto in Giunta all’ex consigliere Vincenzo Montalbano che ha mantenuto le stesse deleghe di Schittone: Urbanistica, Sviluppo economico e Volontariato.

“Mi sento di ringraziare di vero cuore, a nome mio ma anche di tutta l’amministrazione comunale che rappresento l’assessore uscente Pasquale Schittore –dice il sindaco Pellegrino Spinelli - . Ringrazio l’uomo, per la sensibilità profusa nei confronti dei cittadini. Ringrazio l’amico per avermi sostenuto anche e soprattutto nei momenti più duri. Ringrazio l’amministratore per essersi profuso con impegno e dedizione nell’adempimento del suo incarico. Mai si è lesinato nei suoi doveri, anteponendo sempre il bene comune. Le sue dimissioni non significano un suo allontanamento dalla vita pubblica, ma una possibilità data ad altri di essere attivi protagonisti”.

Vincenzo Montalbano non è nuovo alla vita amministrativa locale: per anni ha ricoperto svariate figure, è stato anche vice-sindaco della cittadina. “Auguro all’assessore Montalbano un buon lavoro e un benvenuto in Giunta - ha aggiunto il sindaco Spinelli - . Come lui stesso ha dichiarato, 'siamo una famiglia' è in famiglia ci si aiuta a vicenda per perseguire un unico obiettivo. Un augurio di buon lavoro e buona vita”.