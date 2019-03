Assunta Di Matteo: "Grazie alla Tua per la sensibilità mostrata verso il Mandorlo in fiore"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Anche quest’anno – dichiara la consigliera comunale Maria Assunta Di Matteo - la città di Agrigento e la sua meravigliosa Valle dei Templi fanno da cornice agli eventi della 74° edizione della Sagra del mandorlo in fiore. Un festival del folklore che vede esibirsi gruppi provenienti da varie nazioni - ma anche locali – che con le loro danze e costumi riempiono di colori e musica le vie cittadine. È una festa che si ripete ogni anno per festeggiare la primavera e che nel corso degli anni ha accresciuto il proprio significato culturale trasformandosi in un messaggio di pace e fratellanza tra tutti i popoli. Il rifiorire dei mandorli è uno spettacolo naturale di straordinaria bellezza, un simbolo di speranza che rappresenta il ritorno della vita dopo l’inverno. La Sagra del Mandorlo in Fiore è un evento molto affascinante che ha coinvolto anche l’azienda di Trasporti urbani agrigento, la quale ha voluto proporre anche all’interno della città i fiori delicati e meravigliosi del mandorlo, arricchendo i mezzi pubblici di suggestive decorazioni. Una sensibilità aziendale - conclude Di Matteo - che va oltre al servizio erogato, regalando alla vista l'emozione di un attimo di eterna bellezza”