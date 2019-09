Finanziamento per Borgo Bonsignore, l'amministrazione comunale ringrazia Musumeci

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il sindaco e l’Amministrazione comunale ringraziano il presidente della Regione Siciliana Musumeci per il finanziamento di euro 2.501.000,00 previsto per la riqualificazione della borgata “Borgo Bonsignore”. Intervento voluto fortemente dallo stesso per valorizzare e promuovere tutto il territorio limitrofo. Un occasione da non perdere in cui speriamo che tutta la collettività possa ricavare un beneficio dal recupero del patrimonio di architettura rurale presente nel Borgo.

Telefonicamente il Presidente ha comunicato che i lavori partiranno in tempi brevi e verrà personalmente a Ribera così da coordinare con l’Amministrazione Comunale le modalità operative dei lavori previsti a Borgo Bonsignore, ma anche dei lavori che interesseranno l’alveo del fiume Verdura.

Dispiace invece apprendere dalla stampa che il sedicente candidato Sindaco Matteo Ruvolo ed alcuni consiglieri Comunali vicini allo stesso, abbiano voluto compiere l’ennesimo atto di sciacallaggio politico affermando “che l’amministrazione sia stata latitante nell’iter che ha portato il finanziamento del progetto”.

Gli stessi difatti ignorano, o fanno finta di ignorare, che il finanziamento previsto è il frutto di una collaborazione tra la Presidenza della Regione e l’Amministrazione Comunale.

Collaborazione fatta di diversi incontri, nel corso dei quali gli Assessori Inglese e Aquè hanno interloquito con i tecnici della Soprintendenza di Agrigento, fornendo ogni utile informazione e documenti storici presenti nell’archivio Comunale.

Informiamo la cittadinanza che , proseguendo nell’attività di collaborazione, è già stata convocata dal Soprintendente di Agrigento, Arch. Miche Benfari, che unitamente ai tecnici ringraziamo, apposito incontro per la prossima Domenica per trattare il tema dell’intervento di recupero con la comunità Borgheggiana.

Ci si rammarica dover sottolineare , in occasioni come questa, che vedono un importante finanziamento volto al rilancio turistico di tutto il comprensorio, che chi ambisce alla carica di primo cittadino, anziché gioirne, riesca a pensare alle personali mire politiche, cavalcando strumentalmente notizie apprese dalla stampa e connotandole di negatività , dimostrando, con il perseguimento di sterili polemiche, un basso profilo.