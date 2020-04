Bonus di 1.000 euro per operatori sanitari impegnati in reparti Covid

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione in aula dell’emendamento alla manovra finanziaria, già varato nei giorni scorsi e riscritto oggi dalla commissione Salute, che prevede un bonus da 1.000 euro per gli operatori sanitari che stanno lavorando nei reparti Covid in Sicilia. Abbiamo mantenuto l’impegno preso, è un piccolo segnale per dire un grande grazie agli operatori sanitari per il prezioso lavoro che stano svolgendo con abnegazione per far fronte all’emergenza sanitaria. Ringrazio i colleghi deputati per il voto favorevole e l’assessore per la Salute Ruggero Razza per il parere positivo”. Lo scrive in una nota la presidente della commissione Salute dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo.

