Ripulito il parco dell'Addolorata, Mani Libere: "Grazie all'intervento della Procura"

"Sono state completate nella giornata di ieri con la supervisione della squadra Ambientale della Polizia Provinciale, le operazioni di bonifica del Parco Comunale dell’Addolorata imposte al comune dalla Procura della Repubblica, le operazioni imposte a seguito della nostra denuncia del 18 ottobre scorso". Ad annunciarlo è il movimento "Mani Libere".

Lo stesso, attraverso il portavoce Giuseppe Di Rosa, si dicara fortemente preoccupato dal fatto che "per avere una città migliore, con chi amministra oggi la nostra città, si debba spesso fare ricorso alla giustizia ordinaria per l'assordante silenzio degli organi politici preposti. Noi andiamo avanti, noi vogliamo e pretendiamo una Agrigento normale. In qualunque comune d’Italia - continuano - solo per quello scempio si sarebbero chieste le dimissioni di sindaco, giunta e consiglieri comunali di maggioranza".

Il Movimento torna a chiedere che il Parco sia gestito con l'utilizzo di una cooperativa del Terzo settore.