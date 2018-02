Bollette dei rifiuti imprecise e caos, la commissione convoca una riunione

Imprecisioni nell'emissione delle bollette della spazzatura e caos. Dei disagi che hanno vissuto gli agrigentini si è occupata, stamani, la quarta commissione Bilancio che è presieduta dal consigliere Marco Vullo ed è composta dai consiglieri Angelo Vaccarello, Gianluca Urso, Giocchino Alfano e Alfonso Mirotta.

"Disagi causati - hanno evidenziato gli stessi consiglieri - da una serie di imprecisioni nella emissione delle stesse bollette: indirizzi residenziali inesatti, pagamenti già effettuati e non rilevati dagli uffici". Il presidente Vullo, in particolare, ha potuto costatare personalmente "la disfunzione e il caos nelle modalità dei pagamenti - scrive la commissione - presso gli uffici della Srr ex Ato Gesa assistendo alle interminabili code agli sportelli, anche 300 utenti in coda, all’impossibilità del rispetto dei turni: utenti in elenco fin dalle ore 5 del mattino. Disagi che causano - sottolineano i consiglieri - ogni giorno pesanti disagi ai cittadini e che creano spesso occasioni di alta tensione e di litigi tra gli utenti".

La quarta commissione vuole vederci chiaro e "conoscere esattamente le cause dei disservizi e dei disagi che i cittadini soffrono e conoscere anche il costo che il Comune sostiene a fronte del servizio reso dalla Srr - aggiungono - . A tal fine la quarta commissione Bilancio ha convocato, per la prossima settimana una seduta di commissione nella quale sarà specificatamente affrontato il tema relativo al servizio reso dalla SRR ex ATO Gesa e nella quale seduta è formalmente richiesta la presenza del dirigente comunale del settore Finanziario, la funzionaria comunale dell’ufficio Tributi e la responsabile degli uffici SRR ex ATO Gesa".