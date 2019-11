Blitz "Passepartout", Michele Sodano: "Ringrazio le forze dell'ordine"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Per l'operazione che ha portato all'arresto di Antonello Nicosia, voglio dare il mio personale e più grande ringraziamento ai ROS e al corpo della Guardia di Finanza di Agrigento per la loro lotta continua ed efficace verso le mafie. Che l'Italia e i nostri territori siano ancora oggi sotto l'attacco dei poteri criminali non é un segreto, con infiltrazioni nelle istituzioni e nel tessuto economico, ma il coraggio di chi combatte questi fenomeni nel lavoro e durante la propria vita è arma vincente.