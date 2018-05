Bilancio, consiglieri del gruppo misto: "Comune allo sbando"

"Il 3 maggio scadeva il termine per l’approvazione del bilancio del Comune di Favara. Nulla di strano se il 3 maggio fosse stato quello appena scorso e non quello dell'anno precedente. Un dato formale che diventa sostanziale. Già da tempo, avevamo sollevato la questione, invitando il sindaco e l’assessore al ramo alla predisposizione dello strumento finanziario, eppure, ad oggi, ancora nulla". Lo scrivono in una nota i consiglieri del gruppo misto Marilì Chiapparo, Rossana Castronovo, Vito Maglio, Sergio Caramazza e Giuseppe Nobile

"Li abbiamo visti arrampicarsi sugli specchi, - scrivono i consiglieri - fare gli acrobati con le parole, inventarsi le scuse più disparate e dare pietose giustificazioni, hanno provato ad addossare la responsabilità a tutti per essere, poi, smentiti dai fatti. Due anni e siamo al punto di partenza, o meglio dire, ancora peggio. La situazione amministrativa del Comune si fa sempre più drammatica. Tutto è fermo. Non ci capacitiamo del mutismo del sindaco e dell’assessore che, interpellati sullo stato dell’arte del bilancio, preferiscono tacere. Che non riescano a far tornare i conti ormai è chiaro, ma è possibile che torni invece lo spettro di un nuovo dissesto? Il Comune è al collasso, con una amministrazione che non riesce a far quadrare i conti.

"Un ritardo da dilettanti, con un sindaco confuso ed un assessore 'spaesato'. In una Città normale simili amministratori si prenderebbero le responsabilità delle loro azioni ed accetterebbero la sconfitta, a Favara,invece, una giunta inconsistente si preoccupa solo di ridefinire “nuovi equilibri”col singolo rimpasto di una settimana fa. A tal proposito, dinnanzi alla reticenza dei vertici grillini locali, viene da chiedersi: Quali sono questi “nuovi equilibri”? Cosa è cambiato rispetto a giugno del 2016? Il quadro politico è ancora quello? Cosa vogliono fare di Favara e dei Favaresi?".