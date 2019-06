Club Forza Silvio: "Chiarezza da Firetto sulle finanze al Comune di Agrigento" 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il professor Giuseppe Arnone, presidente dei Club Forza Silvio – Forza Italia Agrigento, interviene in riferimento alle incombenze finanziarie gravanti sul Comune di Agrigento, e afferma: “I partiti da soli non bastano. Il sindaco Firetto parli con chiarezza sui conti e chiami a raccolta la città con un appello, per chiedere collaborazione, spiegando da dove vengono i problemi delle finanze in città. La fantasia da sola non basta, bisogna lanciare occasioni di dialogo. Il prossimo sindaco lo scelgano i cittadini, attraverso ‘stati generali’, la città di Agrigento merita rispetto”.