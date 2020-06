Protesta dei sindaci per caro biglietti, Di Rosa: "Firetto assente ingiustificato"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Assente il sindaco di Agrigento ieri 11 giugno 2020, alla manifestazione indetta dal Governo Regionale e dall'ANCI Sicilia (di cui è vice presidente) contro Alitalia e i suoi vertici.

La protesta era stata organizzata collegialmente perché, per i voli da e per Palermo/Catania, ALITALIA impone prezzi esorbitanti mortificando noi siciliani e creando ingenti danni alle nostre economie già in sofferenza e al nostro turismo che sta vivendo un difficilissimo momento. In tanti hanno voluto mostrare disappunto verso l'inaccettabile comportamento di questa compagnia Aerea Nazionale, alla quale noi "Italiani" versiamo milioni di euro all'anno per la sua sopravvivenza. Ed è proprio questa a fare della Sicilia un corpo estraneo all'Italia, provocando un pericoloso e dannoso isolamento.

Noi Siciliani non usiamo l'aereo per fare shopping ma per necessità di: lavoro, studio, salute. Le tariffe debbono essere sopportabili ed eque ed avere un prezzo costante. Inaccettabili i biglietti per Roma di oltre 400 Euro. I biglietti devono avere prezzi accessibili e popolari anche se vengono richiesti un giorno prima dalla partenza.

Mani Libere aderisce alla protesta e stigmatizza l’assenza del Sindaco di Agrigento che ha preferito indire una riunione della consulta sulla tassa di soggiorno(nominata oltre la fine naturale del suo mandato e cioè dopo 5 anni dal suo insediamento e solo in campagna elettorale) e che ancora una volta, dopo le frequenti assenza alle riunioni della ATI della SRR e della VOLTANO SPA, ha dimostrato che non persegue l’interesse pubblico.

#orabasta #operazioneverità #agrigento2020 #agrigento #manilibere #giuseppedirosaag #Agrigento