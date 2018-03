Nuovo utilizzo dei beni confiscati, Pullara: "I Comuni partecipino al bando"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Pubblicata in GURS del 16/02/2018 la seconda edizione dell'avviso 9.6.6 che finanzia i progetti per “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”.

Invito pertanto le città ammesse alla partecipazione al bando di finanziamento ad attivarsi per la redazione del progetto da presentare entro il prossimo 23 maggio. In particolare, invito i Comuni della provincia agrigentina ammessi alla partecipazione, ossia Canicattì, Favara, Licata e Sciacca, alla partecipazione attiva al bando che consentirebbe la riqualificazione di alcuni beni immobili da destinare a funzione sociale, ricreativa e di animazione culturale a partecipazione collettiva. Le azioni sono tre e di notevole impatto anche economico, in quanto ciascun progetto prevede una spesa massima di 600.000 euro per interventi quali:

l’esecuzione dei lavori edili, di impiantistica e le forniture di beni e servizi connesse;

l’acquisizione anche mediante esproprio di aree non edificate o immobili esistenti funzionali alla realizzazione del progetto (entro il limite del 10% dei costi);

le spese generali progettazione (incluse quelle relative a rilievi ed indagini anche geologiche entro il limite del 2%), attività preliminari e spese di gara;

l’acquisto di attrezzature (entro il tetto massimo di 100.000 euro);

le spese per la pubblicità del bando;

l’acquisto di oggetti per la fruizione culturale (libri, riviste, dvd, cd) entro il limite di 5.000 euro.