“Baratto amministrativo”, interrogazione al Comune per l’approvazione del regolamento

I consiglieri comunali Fabio D’Azzo, Margherita Farruggia, Emanuele Li Voti, Claudia Lupo, Federica Mulè e Giuseppe Tramuta, nel formulare la presente interrogazione a risposta orale, premettono: che da più di due anni è stata protocollata dagli odierni interroganti una bozza di regolamento sul "Baratto Amministrativo"; che la percentuale di cittadini che si trovano oggettivamente impossibilitati a pagare i tributi comunali cresce sempre più in maniera inarrestabile; che la congiuntura economica continua ad essere sfavorevole ed inoltre risulta aggravata dai recentissimi eventi atmosferici che hanno aggravato ancor di più il quadro economico della nostra realtà riberese, con serie difficoltà a condurre a positivo esito la campagna olivicola ed agrumicola.

Considerano: che altre località limitrofe (Sciacca, Montevago etc..), mostrando una sensibilità e consapevolezza maggiore rispetto agli amministratori riberesi, hanno già da tempo approvato il suddetto regolamento per venire incontro alle difficoltà economiche cittadini; che "il baratto amministrativo" è uno strumento di grande civiltà, poiché con il decreto "Sblocca Italia" del 2017, si offre la possibilità ai cittadini in oggettiva difficoltà di poter saldare i propri debiti tributari (TASI, IMU, TARI).

Con l'approvazione di tale regolamento, finalmente, si realizzerebbe una "virtuosa" collaborazione tra pubblico e privato, poiché sia singoli cittadini che associazioni, si metterebbero a disposizione del Comune per eseguire lavori socialmente utili.

Che tali interventi, possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

A tal fine, interrogano il Sig. sindaco e l'assessore al ramo per conoscere tempi e modalità, ormai non più differibili ma di assoluta urgenza, per l'approvazione di uno specifico regolamento che tutelerebbe i cittadini e valorizzerebbe il territorio.