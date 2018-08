Stop al bando periferie, Spataro: "Deputati agrigentini del M5s assecondano il loro capo"

Il consigliere comunale di Agrigento, Pasquale Spataro, interviene a seguito del congelamento del Bando Periferie ad opera del governo nazionale e del conseguente blocco a 120 progetti, per circa 2 miliardi di euro, in tutta Italia per la riqualificazione delle aree degradate, compreso il progetto “Girgenti” a favore del centro storico di Agrigento.

Spataro afferma: “Confidiamo ancora che a settembre, in occasione del voto alla Camera, sia sconfessato il voto di approvazione al Senato del “Milleproroghe” nella parte in cui ha cancellato il Bando Periferie. Sarebbe oggettivamente auspicabile, quanto doveroso politicamente, che i tanti deputati 5 Stelle agrigentini, eletti a furor di popolo dagli elettori agrigentini, battano un colpo a fronte di ciò che non è altro che uno scippo ingiustificato e un tradimento alle promesse di sviluppo urbanistico e di indotto economico anche della città di Agrigento. E invece no: ciò che meraviglia è il silenzio assordante della numerosa deputazione agrigentina del Movimento 5 Stelle".

Il consigliere aggiunge: "Non una sola parola è stata spesa a riguardo del Bando Periferie e del Progetto Girgenti, come se ciò non gli interessasse, e come se il loro compito sia solo accodarsi e assecondare in silenzio le scelte del Capo, anche quando danneggiano gravemente il proprio territorio di elezione. Se questa è la politica a 5 Stelle, noi preferiamo allora un modesto bed and breakfast, da dove contrastare in tutti i modi tale regresso e blocco delle iniziative di sviluppo testimoniato e condotto dal governo nazionale”.