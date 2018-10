Bando periferie, Alfano: "Sodano si arrampica sugli specchi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A leggere l’ultimo comunicato dall’onorevole Sodano mi stridono le orecchie! Questo è il rumore che provoca chi cerca di arrampicarsi sugli specchi o chi cerca, nel caso in esame in modo mal riuscito, di rigirare la frittata. Infatti, non era proprio l’onorevole Sodano che affermava, in un comunicato precedente, che Agrigento non avrebbe ricevuto alcun finanziamento a causa della scarsa efficienza della macchina amministrativa? Oggi invece comunica, a gran voce, che agrigento riceverà quanto previsto dal bando periferie, per capirci i fondi previsti dal progetto “Girgenti“, grazie all’operato del governo giallo verde. Mi verrebbe da dire che il governo non ha fatto altro che rispettare un principio vecchio come diritto stesso “ pacta sunt servanda” , ovvero, i patti tra le parti vanno rispettati. Siamo davvero convinti che se non ci fosse stata la levata di scudi di tutti i sindaci, dell’Anci, e dei consigli comunali il governo avrebbe deciso comunque di fare marcia indietro? Io penso proprio di no! Vorrei ricordare che il consiglio comunale di Agrigento ha votato nella sedute precedenti un documento con il quale si chiedeva al governo di fare dietro front sul congelamento del bando periferie, un documento accolto positivamente da quasi tutti gli schieramenti politici. Alle volte nel cercare di difendere l’indifendibile, nell’essere poco chiari e cosa più importante non conoscendo bene tutte le fasi del procedimento amministrativo che hanno portato al finanziamento del bando destinato alle periferie si rischia di confondere il cittadino medio che potrebbe non essere in grado di capire da quale parte stia la verità. La verità incontestabile è che grazie ad una azione forte e concertata da tutti i sindaci le “ nostre” periferie potranno essere rivalutate e, cosa più importante, migliorare la qualità della vita di chi le abita.Concludo dicendo che nella vita l’importante non è tanto non sbagliare ma avere il coraggio e la consapevolezza di riconoscere i propri errori.