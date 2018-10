Banchetto della Lega in piazza, sottoscritti questionari sulla qualità della vita

Un banchetto in piazza Don Giustino per accogliere le pre-adesioni al partito di Matteo Salvini, per discutere delle varie attuali problematiche che attanagliano il Paese e per la compilazione di un questionario elaborato dalla Lega per rilevare la qualità della vita e della vivibilità del Comune di Favara. E' stato questo il primo appuntamento, a Favara, organizzato dal circolo Lega Favara.



Partecipazione cittadina inaspettata con una buona affluenza: sono stati compilati 287 questionari e trascritte diverse richieste di tesseramento alla Lega. "Siamo soddisfatti quindi della risposta positiva che la nostra città ci ha riservato e comunichiamo che saremo presenti in piazza Itria, tra 15 giorni - ha scritto il presidente del circolo Riccardo Montalbano - . Chiunque voglia compilare prima il questionario e voglia aderire al partito potrà farlo scrivendo all'indirizzo circololegafavara@gmail.com oppure chiamando il numero 0922424177".