Aumento dei compensi per i revisori dei conti? Il Consiglio boccia

"Pagina strana quella di ieri in consiglio comunale. Mentre tutti parlano dello spauracchio del dissesto, del sempre più corposo debito anche dovuto al riaccertamento dei residui, della necessità di lacrime e sangue da far versare a cittadini e impiegati comunali, mentre il Consiglio attende un documento di bilancio che sembra non arrivare mai, gli uffici, sotto questa amministrazione a targa Firetto, decidono di proporre al Consiglio l'aumento dei compensi dei revisori contabili dell'ente". Ricostruisce così, la seduta di ieri, il capogruppo della Lega Nuccia Palermo.

La proposta di aumento è stata comunque bocciata. "Il quadro che esce fuori analizzando dati oggettivi è imbarazzante. Comune economicamente e finanziariamente in forte difficoltà, un'attesa interminabile del documento di bilancio, pareri negativi da parte dei revisori dei conti relativamente agli atti contabili portati in aula fino ad oggi dall'amministrazione Firetto - conclude il capogruppo della Lega - e oggi l'unico atto che approda in Consiglio è quello per aumentare i compensi dell'organo di controllo interno. Siamo allibiti e senza parole ma fortunatamente - chiosa Nuccia Palermo - la proposta del dirigente è stata sonoramente bocciata in aula dall'opposizione".