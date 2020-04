Assistenza alunni disabili, Pagliaro: "I Comuni non hanno i soldi"

Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, durante le ore di frequenza scolastica, per i disabili. Il presidente del consiglio comunale di Racalmuto, Sergio Pagliaro, ha chiesto ai presidenti Savona, Sammartino, La Rocca Ruvolo, e ai componenti delle commissioni regionali di predisporre le somme per gli assistenti agli alunni disabili ed ha, inoltre, invitato l'Anci ad occuparsi della questione.

"A causa dell'aumento dei bambini con disabilità fisiche e sensoriali che frequentano le scuole diventa indispensabile l'assistenza - ha scritto Pagliaro - . Tale spesa è a carico dei Comuni e non può essere sostenuta per mancanza di fondi. Giusto quest'anno, diversi Comuni si sono visti pignorare le somme a causa di sentenze favorevoli nei confronti di famiglie aventi diritto che hanno fatto denuncia. Una situazione - spiega il presidente del Consiglio di Racalmuto - che mette a forte rischio i bilanci comunali e il servizio di assistenza indispensabile per gli alunni".

Nella richiesta, il presidente del consiglio comunale di Racalmuto ha invitato il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, e il presidente dell'Anci: Leoluca Orlando ad occuparsi dell'esigenzaa di garantire gli stanziamenti necessari per l'indispensabile servizio.