Assistenza a disabili, Pullara: "Approvate norme importanti"

L’on. Carmelo Pullara, vice presidente della Sesta Commissione Sanità, esprime viva soddisfazione per il lavoro fatto dal Governo Regionale e dai componenti della medesima commissione dell’Ars.

Oggi, infatti, detta commissione insieme al Governo Regionale, rappresentato dagli Assessori al Lavoro e Politiche Sociali Ippolito e alla Sanità Razza, ha approvato all’unanimità l’articolo 3 del disegno di legge n.46 inerente l’assistenza ai disabili gravi e gravissimi. Tale modifica determina un radicale cambiamento nel sistema di tutela, introducendo il principio della libera scelta tra l’assistenza diretta e indiretta alle famiglie dei disabili,ovvero tramite cooperativa o operatore privato, garantendo un sistema di tutela più ampio ed efficace.

In sostanza, tale norma mantiene invariati i criteri di accesso ai fondi, contestualmente vengono fatte salve le istanze per il 2017 e viene introdotto il principio di erogazione annuale dei fondi.

Carmelo Pullara si dice fiero di aver partecipato ai lavori della commissione e di aver trovato nei membri dell’esecutivo regionale interlocuzione decisa e sensibile sul tema. Il deputato regionale si è compiaciuto che tali azioni siano state tanto sobrie e concrete, quanto, al contrario, erano state piene di clamore e sensazionalismo quelle del precedente governo regionale.

L’On. Pullara si dice certo che in aula l’iter sarà il medesimo della sesta commissione, ovvero un’approvazione unanime della norma.