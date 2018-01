L'assessore Ippolito in commissione Servizi sociali all'Ars: "Priorità ai disabili"

L’assessore regionale della Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro ha illustrato le linee programmatiche del suo mandato alla commissione Servizi sociali e sanitari all’Ars, presieduta dal deputato regionale Margherita La Rocca Ruvolo.

Finanziamenti, piani di zona, Ipab, terzo settore, violenza di genere e disabilità sono solo alcune delle tematiche sviluppate dall’assessore Ippolito nel corso del suo intervento. “La disabilità gravissima – ha detto Ippolito ai parlamentari della quarta commissione - fino ad oggi è stata affrontata con misure emergenziali. Si dovrà fare affidamento necessariamente su una programmazione integrata sanità-politiche sociali. Solo così potrà essere garantita la presa in carico delle persone con disabilità. Sono stati pertanto avviati tavoli tecnici tra Assessorato della Salute e Assessorato della Famiglia”.

Per il 2018, l’obiettivo annunciato è quello di una opportuna soluzione che possa garantire a tutti i disabili gravissimi parità di trattamento, costanza di cura e accesso all'informazione. Martedì prossimo, proprio la commissione parlamentare Servizi sociali e sanitari si esprimerà, in merito, con un emendamento al Disegno di legge n. 46 “Norme stralciate dall’ esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018”. L’atto è stato discusso con l’assessore Mariella Ippolito, alla presenza dei dirigenti generali dei due assessorati Mario Candore e Rino Giglione.