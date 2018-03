Sebastiano Tusa sarà il nuovo assessore regionale ai Beni culturali

L'archeologo Sebastiano Tusa sarà il nuovo assessore ai Beni culturali e dell'Identità siciliana della Regione. Non c'è nulla, ancora, di ufficializzato, ma lo stesso archeologo-docente palermitano ha confermato di essersi dichiarato - lo scorso 16 marzo, in occasione di un incontro con il presidente della Regione Nello Musumeci, - disponibile ad assumere incarichi di Giunta di Governo.

Sebastiano Tusa - figlio del noto archeologo Vincenzo - è molto conosciuto anche in tutto l'Agrigentino. E' stato docente alla facoltà dei Beni culturali dell'università della città dei Templi e in quanto dirigente della Sovrintendenza del mare ha svolto numerose campagne nell'area del Saccense, ma non soltanto. Di recente si è anche occupato della campagna archeologica nel mare di Cannatello. Dopo il rinvenimento di un cannone del quattordicesimo secolo, la "sua" Sovrintendenza ha deciso, infatti, di programmare nuovi studi sul fondale.

Ad auspicare nomina di Sebastiano Tusa è stato anche l'assessore regionale uscente Vittorio Sgarbi.