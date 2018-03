Consiglio comunale, Palermo: "Assenze ingiustificate in terza commissione"

Questa mattina il consigliere comunale Nuccia Palermo ha inviato, tra gli altri, al prefetto di Agrigento e dell'assessorato agli Enti Locali, una lettera con la richiesta di verifica delle assenze non giustificate e delle possibili mancate convocazioni della terza commissione permanente del Comune di Agrigento.

"La terza commissione - commenta Nuccia Palermo dopo aver inviato formale richiesta di verifica al segretario generale - è una commissione importantissima per la tutela delle fasce sensibili del nostro territorio. Basti pensare alla sanità, a come vivono i nostri quartieri, alle condizioni sanitarie delle nostre scuole, alle condizioni in cui versano le strutture pubbliche dedite al servizio relativo alla sanità ed ancora, ai servizi sociali, all'organizzazione degli stessi, all'indirizzo politico dato dall'Assessore al ramo, alla difesa delle diversità, alla difesa e alle iniziative volte alla paternità e alla maternità. Insomma, fare ostruzionismo o semplicemente snobbare una commissione così utile per la collettività non rappresenta altro che una lesione agli agrigentini stessi".