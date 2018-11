Prima assemblea provinciale della Lega Agrigento

Si è tenuta al dioscuri Bay Palace Hotel di San Leone, la prima assemblea provinciale di Agrigento della Lega, in cui vi è stata grande partecipazione di gente comune. Diversi i Comuni dell'agrigentino, che hanno aderito al progetto siciliano della Lega di Matteo Salvini. All'evento hanno partecipato Alessandro Pagano - deputato Lega della Sicilia; il Coordinatore Provinciale Massimiano Rosselli; il Responsabile Enti Locali Igor Gelarda; e in diretta telefonica il Sottosegretario di Stato - Sen. Stefano Candiani - Commissario Lega in Sicilia. "Un incontro - fanno sapere gli organizzatori - ricco di emozioni, voglia di fare, di amore per la propria terra, e di nuovi stimoli ed un carico di novità per la nostra Provincia".