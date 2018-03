Favara, assemblea aperta per discutere sul "futuro del Pd"

Incontro del Pd di Favara, per fare il punto dopo le elezioni del 4 marzo. Martedì 20 marzo alle 19 presso il centro George Sand in via Montevago si riunisce un'assemblea aperta per discutere: "Il futuro del Pd, il futuro di Favara".

"Anche noi dobbiamo contribuire a rilanciare il progetto del Partito democratico, - si legge in una nota - la nostra presenza politica nel territorio e una proposta politica attenta ai bisogni di tutti, vicina a chi é rimasto indietro e capace di ritornare al confronto con il nostro popolo. Inoltre, il 20 marzo si chiuderà il tesseramento annuale del circolo, pertanto in quella sede sarà possibile sottoscrivere la propria partecipazione politica alla vita del circolo ritirando la tessera".