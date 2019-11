Grotte, arriva la delega alla "Gentilezza": è la seconda in provincia

A Grotte arriva il secondo assessore alla "Gentilezza" in provincia di Agrigento. Il sindaco Alfonso Provvidenza, aderendo alla proposta delle associazioni "Cor et Amor" e "Mezzopieno", ha infatti riconosciuto apposita delega alla gentilezza a Maria Cipolla Zina.

"Si occuperà - dice il Comune - di buona educazione, rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, sensibilizzazione ai comportamenti positivi, favorire lo spirito e l'unità della Comunità, iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune". E' ad oggi il secondo assessore alla "Gentilezza "nominato in provincia di Agrigento dopo Naro, il 4° in Sicilia: in 55 al momento hanno questa delega in tutta Italia: esiste infatti una rete nazionale degli assessori alla gentilezza.