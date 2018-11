Asilo nido, "Tari" e stato di calamità: chiesta la convocazione di un Consiglio

I consiglieri comunali del Monimento 5 Stelle di Casteltermini hanno chiesto la convocazione entro 20 giorni - come da regolamento - di una seduta consiliare in cui trattare le interrogazioni e le mozioni presentate dal gruppo M5s. Si tratta di “Tari”, asilo nido comunale, stato di calamità naturale.

"In tema di rifiuti abbiamo presentato l'ennesima interrogazione per comprendere - hanno scritto i consiglieri del Movimento Cinque Stelle di Casteltermini - quali siano le intenzioni dell'amministrazione, così come le valutazioni sul servizio e sulle bollette in dono in prossimità del Natale. Da più di un anno, infatti, segnaliamo inadempienze, disservizi e caro bollette, ma l'amministrazione ha sempre prestato poca attenzione alle nostre denunce. Per quanto concerne l'asilo nido, i genitori, attendendo da mesi concrete e risolutive risposte da parte dell'amministrazione, sono costretti a fare a gara per assicurarsi un servizio che dovrebbe esser loro garantito. All'amministrazione abbiamo fornito idee e suggerimenti, ma ad oggi tutto tace. La seduta consiliare - hanno spiegato - sarebbe l'occasione per trattare anche altre tematiche che abbiamo segnalato, come lo stato di degrado dei bagni pubblici, la chiusura del cine-teatro comunale, ma anche per conoscere quali azioni e interventi ha predisposto l'amministrazione a seguito dei violenti nubifragi, in considerazione dei disagi che i cittadini continuano quotidianamente a soffrire. L'amministrazione si assuma le proprie responsabilità e venga a riferire in consiglio comunale, ma soprattutto si occupi di dare risposte concrete alla cittadinanza. I 100 giorni del sindaco Nicastro, sono trascorsi già da un pezzo".