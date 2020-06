Modifica del voto segreto, Savarino: "Giusto scoprire le carte"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Oggi abbiamo iniziato l’iter parlamentare per la modifica del voto segreto in Aula”

A parlare è l’onorevole Savarino , Presidente della IV Commissione legislativa Ars e membro della Commissione regolamento,

“La nostra proposta è quella di adeguarci al parlamento nazionale, ovvero, mantenere il voto segreto solo sui voti riguardanti i diritti della persona e vietarlo nelle materie di riforma e finanziarie.

Il confronto sulle modifiche è aperto, ma con un punto fermo: non sarà più possibile nascondersi dietro il voto segreto, soprattutto in una terra difficile come la Sicilia, in cui, anche dietro l’antimafia si è trincerata la mafia.

I siciliani proprio sulle materie più delicate che comportano spese devono sapere chi tutela chi e cosa; basta con l’abuso del voto segreto!

Per fortuna i cittadini la pensano come noi, lo dimostra il sondaggio dell’istituto Demopolis, al quale il 70% degli intervistati ha risposto di voler abolire il voto segreto.

Anche nel più antico parlamento d’Europa è tempo di scoprire le carte!”