La Rocca Ruvolo lascia la presidenza del gruppo parlamentare Udc

“Comunico le dimissioni da presidente del gruppo parlamentare Udc”. Lo ha scritto, in maniera lapidaria, Margherita La Rocca Ruvolo in una lettera inviata oggi al presidente e al segretario generale dell’Ars.

Il sindaco di Montevago, a quanto pare, avrebbe deciso di impegnarsi soprattutto nella presidenza della commissione Sanità. Ma non è escluso - anche se però appare veramente poco probabile - che sulla sua decisione abbiano influito le fibrillazioni che sono, per ora, in corso all'interno dell'Unione dei Democratici cristiani. Il primo ad abbandonare l'Udc è stato, infatti, il deputato Cateno De Luca che è transitato nel cosiddetto "gruppo misto".