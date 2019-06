Il movimento civico politico Area Rinnovamento al lavoro in vista delle prossime elezioni amministrative.

"Nel corso di una riunione del direttivo provinciale avvenuta qualche giorno addietro - dichiara il presidente Marcello Fattori - nella quale tra le altre cose è stato analizzato l'ottimo risultato ottenuto in Provincia dal candidato da noi sostenuto alle recenti europee, si è deciso all'unanimità di rinnovare l'organigramma del movimento, in particolare nel ruolo di vice presidente, per il quale è stato scelto Daniele Re, noto ed affermato avvocato penalista agrigentino da tutti stimato per le sue doti professionali e culturali, e nel ruolo di Segretario il consigliere comunale di Comitini Teresa Delisi da sempre impegnata nel sociale ed incessantemente a servizio della propria Comunità".

"Siamo già al lavoro - continua Fattori - per offrire una nostra credibile proposta per le amministrative che si terranno ad Agrigento l'anno venturo, in occasione delle quali miriamo a realizzare una area civica che promuova un programma snello,realizzabile e con progetti ambiziosi, in modo da poter risolvere le svariate criticità che affliggono la città".