Area Rinnovamento aderisce a "Cambiamo!" di Giovanni Toti

Il movimento civico Area Rinnovamento aderisce ufficialmente a Cambiamo! di Giovanni Toti, il partito da poco fondato dal governatore della Liguria, che aspira a ricompattare l'area moderata nel centrodestra, e che può già vantare al suo attivo la partecipazione di 9 parlamentari nazionali e numerosi amministratori locali su tutto il territorio nazionale.

"Abbiamo deciso con convinzione ed entusiasmo, dichiara il presidente Marcello Fattori, di intraprendere questa nuova avventura politica sposando un progetto, quello di Giovanni Toti, che ha tra i propri obiettivi principali quello di dare una svolta al modo di fare ed intendere la politica, rinnovandola nei volti e nelle idee, dare un punto fermo al Paese, tornare a una politica che pensa alla strategia, agli obiettivi di lungo periodo, alle infrastrutture, al lavoro, alla scuola, alla formazione professionale. Aderiamo a questo affascinante progetto politico, dopo anni di collaborazione in forza italia, nei quali il grosso contributo in termini di consensi fornito alle elezioni regionali con un nostro candidato, alle nazionali con la mia personale discesa in campo e per ultimo alle Europee, ha visto mal riposte le aspettative in una classe dirigente che non è stata capace di centrare gli obiettivi prefissati. Tengo ,infine, a ringraziare a nome di tutti gli amici di Area Rinnovamento il caro amico On. Stefano Benigni, che è il nostro principale interlocutore a livello nazionale e che ci ha fortemente voluti all'interno di questa nuova sfida al punto da farci sentire ,sin da subito, tra i principali punti di riferimento di Cambiamo! in Sicilia."

Aderisce sin da subito a Cambiamo!, la consigliere comunale di Comitini Teresa Delisi, segretaria di Area Rinnovamento e da sempre vicina alle posizioni di Marcello Fattori. Altre adesioni da parte di amministratori dell'agrigentino, ex consiglieri ed amici vicini ad Area Rinnovamento, seguiranno nei giorni a seguire.