Trasferta palermitana per l'amministrazione comunale di Aragona

Trasferta a Palermo per il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino, l'assessore Stefania Di Giacomo Pepe ed il dipendente comunale Carmelo Barba che mercoledì scorso hanno avuto diversi incontri con i dirigenti e funzionari degli assessorati dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, al Lavoro, alla Famiglia e Politiche sociali, all'Istruzione e formazione.

"Ci siamo recati presso i vari assessorati per monitorare una serie di interventi e progettazioni che interessano il nostro Comune - spiega il sindaco Giuseppe Pendolino -. In particolare abbiamo focalizzato l’attenzione sul servizio di trasporto alunni pendolari. Nei prossimi giorni contatterò i sindaci dei comuni in dissesto per far sì che anche per l’anno scolastico 2019/2020 venga garantita la totale copertura a titolo gratuito per gli studenti pendolari, in quanto dal Funzionario Regionale ci è stato comunicato che ad oggi verrà ripartita solamente la somma di 6 milioni di euro circa, per tutti i comuni dell’isola e come si può ben capire al comune di Aragona verrà trasferita una somma al quanto irrisoria per poter fronteggiare l’intero costo. Per quanto riguarda la visita all’Assessorato alla Famiglia e politiche sociali - continua -, siamo stati ricevuti per un incontro circa le linee guida del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, mentre un altro incontro voluto fortemente è stato quello presso l’ufficio fragilità - disabilità e povertà, per parlare del servizio Asacom".

Su questo fronte la situazione, dicono dal comune, è "allarmante", perché i comuni, soprattutto in dissesto, non possono farsene carico. All’Assessorato Energia, acque e rifiuti , è stata inoltre sottoposta la problematica della gestione delle acque e della depurazione, oltre che la grave crisi della gestione dei rifiuti per la mancanza di strutture nella provincia di Agrigento.