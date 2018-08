Approvato il bilancio di previsione, il sindaco: "Al lavoro per la nostra città"

Approvato il bilancio di previsione 2018-2020 del Comune di Palma di Montechiaro. "Questo bilancio, pur nella congiuntura economica difficile, - afferma il sindaco Stefano Castellino - guarda ai bisogni della città e alle esigenze primarie del popolo palmese. Da tantissimo tempo non accadeva che un bilancio di previsione, escludendo le gestioni commissariali, venisse approvato in tempi relativamente brevi, ma siamo convinti che il prossimo anno riusciremo a fare ancora meglio".

"Questo è il nostro primo bilancio di previsione - prosegue il sindaco - lavoriamo in silenzio, senza sosta, per servire la nostra Palma di Montechiaro ed il nostro popolo, convinti più che mai, nonostante le difficoltà, di vincere questa battaglia, lottando per un futuro migliore".