Ap è fuori dalla maggioranza, Di Rosa: "Tutte le forze sane sfiducino il sindaco"

"Apprendiamo con soddisfazione che oggi, il movimento di Ap o ex Ncd, al consiglio comunale, ha finalmente aperto gli occhi sulla dis-amministrazione Firetto. La sconfessione nei confronti del sindaco e della sua giunta è totale, non riusciamo a comprendere come questo sia divenuto chiaro solo a distanza di tre anni dall'insediamento ma siamo ben felici che ciò che noi gridiamo alla città da prima delle elezioni e cioè che “Firetto il sindaco non lo sa fare”, oggi è chiaro e certificato anche da chi ha contribuito pesantemente alla sua elezione a sindaco di una città che non è la sua.

E' essenziale che oggi, tutte le forze sane di questa città prendano il coraggio a due mani e facciano l'unica cosa davvero utile: sfiducino il primo cittadino e chiudano il più velocemente possibile questa bruttissima pagina della storia di Agrigento."

“Presidente del consiglio comunale ed assessore al bilancio, non sarebbe opportuno dimettervi con immediatezza in linea con il vostro gruppo consiliare che ha di fatto certificato il vostro fallimento politico amministrativo?