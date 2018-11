Annullata la manifestazione dei fratelli d'Italia a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Apprese le tragiche notizie relative ai luttuosi fatti determinati dal maltempo nel palermitano, il coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia, ha deciso di rinviare la manifestazione che era in programma per oggi a Palermo, in Piazza Verdi, per celebrare il centenario del 4 novembre.

La decisione è stata assunta in segno di rispetto per le vittime di questa ondata di maltempo, la cui tragedia ha sconvolto intere famiglie e colpito duramente la nostra provincia.

Fratelli d'Italia esprime cordoglio e vicinanza ai familiari e agli amici degli scomparsi e si unisce al lutto delle comunità locali.

Certamente è il momento del silenzio e della preghiera. Ma da domani sarà il momento di ragionare sulle cause di queste tragedie, che non possono essere semplicemente attribuite al caso o alla eccezionalità degli eventi.