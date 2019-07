Angelino Alfano presidente della Holding San Donato, Mirotta: "Le sue decisioni salveranno vite umane"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il consigliere Comunale di Alternativa Popolare Alfonso Mirotta, esprime grande soddisfazione per la nomina dell’ex Ministro Angelino Alfano al Gruppo Ospedaliero San Donato della famiglia Rotelli, fondato nel 1957, con 1,65 miliardi di ricavi nel 2018; con 16mila tra medici, infermieri e amministrativi, 4,3 milioni di pazienti curati ogni anno in 19 ospedali con i suoi 5.568 posti letto tra cui il Policlinico San Donato, l’Istituto Ortopedico Galeazzi e il San Raffaele, è il numero uno in Italia e tra i primi in Europa.

“La nomina di Angelino Alfano alla Presidenza della Holding San Donato, uno dei gruppi più importanti nello scenario Internazionale, rappresenta l’ennesima conferma delle grandi doti professionali e non solo, tale nomina a capo di una struttura sanitaria di queste dimensioni vuole dire avere anche delle significative doti umane” afferma Mirotta e continua “ sono sicuro che Alfano continuerà attraverso le sue decisioni a salvare vite umane, così come ha fatto da Ministro dell’Interno, salvando vite per lungo e per largo nel Mediterraneo".