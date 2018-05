Amministrative, scontro a due a Ravanusa: oltre a D'Angelo anche Sortino

Sarà scontro a due - o almeno così pare - a Ravanusa. La candidatura per tentare il secondo mandato dell'uscente sindaco Carmelo D'Angelo era stata ufficializzata. A quella di D'Angelo si accosta, adesso, quella di Giuseppe Sortino che viene schierato dalla lista civica “Ravanusa #valorecomune”.

"Un percorso politico nuovo, fondato sul NOI e non sull'IO, sulle opportunità per tutti e non sul privilegio di pochi intimi, sulla trasparenza e sulla legalità e non sulle beghe che coltivano illegittimi interessi economici. Un progetto che pone al centro - rendono noto - le tematiche dello sviluppo locale e della gestione dei servizi pubblici essenziali come quello idrico che deve essere necessariamente pubblica e in capo direttamente ad un consorzio di comuni. Un programma frutto di confronto, passione, impegno e co-progettazione con i tanti cittadini che hanno deciso di impegnarsi per il futuro di Ravanusa lavorando alla stesura del programma per la lista “Ravanusa #valorecomune”. Un programma condiviso e partecipato, basato su una logica di “sistema” dove ciascuno concorre alla realizzazione di progetti coerenti e integrati, valorizzando le forze attive del territorio, favorendo collegamenti e collaborazioni tra soggetti profit e no-profit per un’aggregazione di risorse, opportunità, servizi e spazi. Con lo stesso spirito di fattiva collaborazione che ha caratterizzato il lavoro programmatico abbiamo individuato la squadra che si candida a realizzare questo progetto, individuando nella persona di Giuseppe Sortino il candidato Sindaco della lista “Ravanusa #valorecomune”. Un cittadino esemplare, con un percorso di vita sociale, morale e professionale che rappresentano una indiscutibile garanzia di affidabilità per tutti i cittadini".