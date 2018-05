Amministrative a Licata, Forza Italia: "Scelte ottime personalità"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

I candidati della lista di Forza Italia a Licata, e il gruppo dirigente di Forza Italia cittadina, esprimono soddisfazione a seguito della presentazione della lista di Forza Italia alle prossime elezioni Amministrative del 10 giugno.

Ringraziano, in particolare, il commissario di Forza Italia a Licata per le Amministrative, Michele Termini, e il vice coordinatore regionale del partito, l'onorevole Riccardo Gallo, "per - affermano - l'impegno profuso e per la determinazione usata nel conseguimento dell'obiettivo della presentazione della lista, nel contesto di un ampio progetto di consolidamento e rilancio dell'assetto amministrativo di Forza Italia nel territorio, attraverso la scelta di ottime personalità locali rappresentative ed efficaci".

"Confidiamo - concludono - in un gratificante risultato elettorale, da cui trarre occasione e incoraggiamento di radicamento e diffusione di Forza Italia, al fianco dei nostri concittadini e a condivisione delle loro istanze".