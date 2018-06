Amministrative, tante conferme e poche sorprese: elezioni "amare" per i Cinque Stelle

Pochi voti, sorprese minime (alcune però realmente clamorose), molte riconferme.

La tornata delle ultime elezioni amministrative sancisce in provincia di Agrigento alcuni concetti importanti. Il primo è che, un agrigentino su due tra quelli chiamati a votare è rimasto a casa. L'astensionismo ha infatti raggiunto livelli allarmanti (siamo al 52%), provocando anche conseguenze inattese ad esempio ad Alessandria della Rocca, dove la lista di Giovanna Bubello, unica candidata, è rimasta fuori perché non è riuscita a portare alle urne almeno il 50% degli aventi diritto. La dirigente scolastica proporrà ricorso, ma non cambia il risultato politico.

Più della metà dei cittadini è, dunque, rimasta a casa, dato particolarmente grave visto che in larga parte al voto andavano piccoli Comuni, dove maggiore è la possibilità di "personalizzare" il voto.

Tante, dicevamo, le riconferme: a Ravanusa Carmelo D'Angelo, a Joppolo Giancaxio Angelo Portella, a San Giovanni Gemini Carmelo Panepinto, Francesco Cacciatore a Santo Stefano Quisquina e Sambuca di Sicilia Leo Ciaccio, che ha ottenuto oltre l'80 per cento delle preferenze, un vero record.

Elezioni “amare” per il Movimento 5 Stelle che ha giocato da “separato in casa” con la Lega Nord. Un caso è quanto avvenuto a Licata, conquistata con oltre il 50% da Pino Galanti, e dove i candidati di "Noi con Salvini" e Fratelli d'Italia, Annalisa Tardino, e M5S, Annalisa Cianchetti, si sono piazzate solo seconda e terza. I Grillini, ad ogni modo, hanno perso tutti gli appuntamenti con il voto: oltre alla Città dell'Aquila anche a Grotte e Ravanusa i candidati sindaco non ce l'hanno fatta. Non pervenuta l'area di Centrosinistra: sebbene non vi fossero candidati di "bandiera" e solamente liste civiche riconducibili a quelle aree, in larga parte ad essersi affermato è stato il centrodestra.

Unica donna eletta, e prima in questo ruolo, è stata Marilena Mauceri, che è adesso sindaco di Menfi con il 40,51%, mentre a Sant'Angelo Muxaro è stato nominato il sindaco più giovane di questa tornata, e forse il meno anziano da parecchi anni a questa parte, ovvero Angelo Tirrito, che ha soli 27 anni ed era sostenuto da una lista civica.