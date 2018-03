Consiglio comunale, Alternativa popolare è fuori dalla maggioranza

I consiglieri comunali di Alternativa Popolare, Alfonso Mirotta, Teresa Nobile e Alessandro Sollano, dopo l'incontro e la condivisione con il senatore Giuseppe Marinello, escono dalla maggioranza del sindaco Lillo Firetto.

Lamentano "l'assenza di una chiara gestione, il mancato rispetto del programma elettorale sottoscritto con gli elettori di Agrigento nel 2015 che ha dato inizio all'attuale governo della città".

"Chi governa una città piena di storia, tradizione e cultura - proseguono i consiglieri - deve confrontarsi costantemente con i cittadini, sentirne le loro esigenze e creare azioni di sostegno attraverso politiche di rilancio che ad oggi risultano essere assenti. Pertanto, auspichiamo che la nostra azione possa essere un invito al sindaco a fare meglio, ad essere più cinico e pragmatico invitandolo a dare spazio più alle azioni concrete come il sostegno reale alle famiglie e non a programmazioni di eventie comunicati stampa di personaggi del mondo dello spettacolo che, seppur importanti, non assumono posizioni apicali nella scala delle priorità".