Ad Alessandria della Rocca Bubello non ce l'ha fatta, non è stato raggiunto il quorum

Chi ha creato il proverbio dialettale secondo cui "chi gioca da solo non può perdere" non aveva tenuto conto del quorum.

Sì perché alla fine la dirigente scolastica Giovanna Bubello, unica candidata sindaco di Alessandria della Rocca a causa del ritardo nella presentazione dei dati della lista concorrente, è stata tradita alla fine dall'affluenza. Solo il 33% circa quella dei suoi cittadini residenti (un dato estremamente basso anche rispetto alla precedente tornata) si è presentato ai seggi, cioè 1440 persone, le quali, al 100% delle schede valide hanno votato per Bubello (1392 voti).

La dirigente scolastico, però, non demorde. "Ci prepariamo per la prossima battaglia giuridica e per quella politica - ha dichiarato in una diretta video su Facebook -. Siamo molto stanchi ma soddisfatti, e rimaniamo in pista, pronti a ripartire. Un abbraccio e un grazie a tutta la città di Alessandria, che ha voluto cambiare pagina con questa partecipazione al voto che ci responsabilizza nel portare avanti il nostro progetto".

Quindi il voto passerà dalle aule giudiziarie, come era peraltro abbastanza prevedibile, trattandosi di un caso abbastanza particolare quello della candidatura unica, rispetto al quale si sono nel tempo registrate anche numerose sentenze di indirizzo diverso.